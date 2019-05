Touristenboot in Budapest gekentert, drei Todesopfer

Rettungskräfte suchen nach Vermissten

Budapest – Nach dem Zusammenstoß zweier Ausflugsschiffe ist in der ungarischen Hauptstadt Budapest ein Touristenboot gekentert. Das Wasserfahrzeug war am Kai in der Nähe des Parlamentsgebäudes vertäut. als es von einem anderen Touristenboot, das wegen des hohen Wasserstands der Donau Probleme beim Wenden hatte, gerammt wurde.

Ersten Berichten zufolge sind zumindest drei Todesopfer zu beklagen, die Suche nach 16 weiteren Passagieren läuft noch. An Bord waren 34 Personen und die Besatzung. Die Ausflugsgäste stammen Großteil aus Asien, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. (red, 29.5.2019)