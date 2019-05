Ausgeflogen: Red Bull stellt Air Race ein

Interesse nicht hoch genug – Noch drei Bewerbe vor dem Ende

Fuschl – Das Red Bull Air Race hat über 2019 hinaus offenbar keine Zukunft. Wie die Veranstalter am Mittwoch bekanntgaben, wird die Flugsport-Rennserie nach der aktuellen Saison nicht fortgesetzt. In einem Statement hieß es, die Veranstaltung habe es trotz sportlichen Entertainments "auf dem höchsten Level" nicht geschafft, ein ähnliches öffentliches Interesse wie andere Red-Bull-Events zu generieren.

Seit 2003, dem Start der Air-Race-Serie, habe es mehr als 90 Rennen gegeben. Diese hätten den "außergewöhnlichsten Piloten der Welt" die Möglichkeit gegeben, auf geringer Höhe mit waghalsigen Manövern ihre Highspeed-Flugkünste zu demonstrieren.

Das letzte Air Race in Österreich fand im September 2018 in Wiener Neustadt statt. Dieses Jahr wird es noch drei Rennen geben: in Kazan (15.–16. Juni), am Balaton (13.–14. Juli) und in Chiba in Japan (7.–8. September). (APA, 29.5.2019)