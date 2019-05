Wurde in der Hauptversammlung am Mittwoch in den Aufsichtsrat gewählt

In der Hauptversammlung der Telekom Austria ist am Mittwoch der neue Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das teilte der börsennotierte Konzern am Mittwochnachmittag mit. Bis 2020 bzw. 2021 verlängert worden sind die Mandate von Alejandro Cantu Jimenez und Peter Hagen. (APA, 29.5.2019)