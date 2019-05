Schuss an Bord des tschechischen Regierungsflugzeugs

Leibwächter Präsident Andrej Babiš´sollte Waffe abgeben

Prag- An Bord des tschechischen Regierungsflugzeugs ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Aus der Dienstwaffe eines Beamten des Personenschutzes habe sich am Dienstag ein Schuss gelöst, berichtete das tschechische öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Mittwoch. Die Maschine habe sich zu diesem Zeitpunkt am Brüsseler Flughafen noch am Boden befunden.

Regierungschef Andrej Babiš hatte in der belgischen Hauptstadt an einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen, bei dem über die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker diskutiert wurde.

Die Innenrevision der tschechischen Polizei (GIBS) hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen löste sich der Schuss beim Wegschließen der Waffe. Der Pilot erklärte, erst starten zu wollen, wenn mögliche Schäden auszuschließen seien. Das Geschoß fand sich schließlich in einem Getränketrolley, berichtet idnes.cz.

Präsident Babiš´ besuchte am Mittwoch eine Waffenmesse in Brünn.

Ein ähnlicher Vorfall war im Juni 1994 fast in einer Katastrophe geendet. Während eines Flugs des damaligen tschechischen Verteidigungsministers Antonin Baudys nach Schweden durchschoss ein Personenschützer aus Versehen den Flugzeugboden und traf einen Treibstofftank einer Tupolew 154. Die Maschine musste damals notlanden. (red, APA, dpa, 29.5.2019)