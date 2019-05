Peter Pilz im Nationalrat: "Kurz hat größten Schaden angerichtet"

In seiner Nationalratsrede am Montag verglich Peter Pilz Sebastian Kurz mit Karl-Heinz Grasser und befürwortete den Misstrauensantrag

der standard

Am Montag sorgten die Abgeordneten von FPÖ, SPÖ und Liste Jetzt mit dem Misstrauensvotum für das Ende der Regierung von Sebastian Kurz (ÖVP). Zuvor gab es verschiedene Reden und Wortmeldungen. Peter Pilz (Liste Jetzt) stellte am Rednerpult einen Vergleich von Kurz und Karl-Heinz Grasser an. Gegen diesen wurde 2004 ebenfalls ein Misstrauensantrag gestellt, der aber nicht erfolgreich war. (Maria von Usslar, Andreas Müller, 29.5.2019)