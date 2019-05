Wien investiert 700 Millionen Euro in Bau neuer Bildungsstätten

Bis 2034 sollen neun Bildungscampus-Standorte für je 1.200 Kinder entstehen – laut Stadt das bisher größte Neubauprogramm für Schulen und Kindergärten

Wien – Es sollte ein Vormittag der positiven Nachrichten sein im Wiener Rathaus. Bürgermeister Michael Ludwig sprach von einem "Meilenstein der Bildungsstadt Wien", Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) von einem "unglaublichen Freudentag" angesichts des "Riesen-Infrastrukturprojekts". Die Rede ist von Schulneubauten, die in der Bundeshauptstadt bis zum Jahr 2034 realisiert werden sollen. Ludwig ließ, am Rande des Pressegeprächs zur Performance der SPÖ bei der EU-Wahl befragt, nichts über seine Genossen kommen und mahnte in Richtung aller Parteien, man möge sich nun den Inhalten und Zielen zuwenden.



Diesem Motto getreu konzentrierten sich Ludwig und Czernohorszky am Mittwoch darauf, die Pläne für den Neubau mehrerer Bildungseinrichtungen zu präsentieren: Neun neue Bildungscampus-Standorte, ein neues Zentralgebäude für Berufsschulen und ein neues Gebäude für die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik umfasst das laut Stadt Wien bisher größte Neubauprogramm für Kindergärten und Schulen.

Rund 700 Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand, die Projekte sollen in Public-Private-Partnership-Form realisiert werden. Im Jahr 2025 sollen die ersten Einrichtungen in Betrieb gehen. Aktuell läuft bis 2023 ein Ausbauprogramm, das 14 Bildungscampus-Standorte betrifft. Vom Volumen her ist das neu präsentierte Programm größer.

1200 Kinder pro Standort

Ein Bildungscampus besteht generell aus jeweils einem Kindergarten, einer Volksschule und einer Mittelschule. Insgesamt besuchen je rund 1.200 Kinder einen solchen Campus. Die aktuell angekündigten Neubauten, für die im Juni im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss fallen soll, werden sich schwerpunktmäßig in großen Stadtentwicklungsgebieten befinden – also in der Seestadt Aspern, in Rothneusiedl, im Nordwestbahnhof-Viertel, am Donaufeld Süd, am Hausfeld, am Heidjöchl, in Aspern Süd sowie "In der Wiesen" in Liesing.

Auch ein neues Zentralgebäude für Berufsschulen wird erreichtet, für das die Stadt in der Seestadt Aspern bereits ein Grundstück gekauft habe. Derzeit gibt es in Wien 17 Standorte, an denen Lehrberufe unterrichtet werden. Voraussichtlich acht davon sollen in den neuen Bau übersiedeln. Dort sollen Schüler in den Bereichen Baugewerbe und Baunebengewerbe sowie in kaufmännischen Berufen unterrichtet werden. In die leer werdenden Gebäude sollen Pflichtschulen einziehen.

Als eines der ersten Bauprojekte soll für die Kindergartenpädagogen "ein Neubau, der alle Stückl'n spielt" (Czernohorszky), verwirklicht werden, in dem die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und ein Praxiskindergarten Platz finden. Wien betreibt als einziges Bundesland eine eigene Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, derzeit steht diese in Floridsdorf. (spri, 29.5.2019)