FPÖ warnt vor Dreier-Koalition ÖVP mit Neos und Grünen

Generalsekretär Hafenecker befürchtet "Politik der offenen Grenzen"

Wien – Nachdem die ÖVP am Mittwoch eine "rot-blaue Allianz" geortet hatte, ritt weniger später die FPÖ aus, um vor einer Koalition der ÖVP mit Neos und den Grünen zu warnen. "Sebastian Kurz plant bereits seine nächste Koalition – diesmal nicht patriotisch und heimattreu, sondern in eine komplett gegenteilige Richtung", meinte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung.

Hafenecker vermutet, dass es zu einem "Dreigestirn aus ÖVP, Neos und Grünen" kommen solle. "Ob das die Anhänger des angeblichen 'Messias' erfreut, die in Kurz den Retter unsrer Republik sehen?", fragte der blaue Generalsekretär. "Mit einer solchen Regierung stünden unserem Land und seiner Bevölkerung schwerwiegende Veränderungen ins Haus. Abgesehen von massiven Belastungen für Autofahrer würde Österreich eine Politik der offenen Grenzen bevorstehen, von einem Aufweichen und Abschaffen der Selbstständigkeit unserer Republik ganz zu schweigen."

Eine Koalition mit Neos und Grünen würde außerdem den EU-Zentralismus favorisiere, "was schwerwiegende Folgen für unser Land hätte". Diesem "Treiben" müsse man einen "Schlussstrich" setzen, meinte er. "Nur die Freiheitliche Partei kann ein souveränes Österreich und eine Politik von und für Österreicher garantieren", so Hafenecker. (APA; 29.5.2019)