Auf der Suche nach Kanzlerkandidaten: Van der Bellen führt Gespräche

Wien – Alexander Van der Bellen führt Gespräche. Mit wem, das will man in der Hofburg noch nicht sagen. Dass es sowohl potenzielle Kandidaten für den Posten des Bundeskanzlers – oder der Bundeskanzlerin – und die weiteren Regierungsämter sein dürften als auch die Chefs der Parteien, das wird nicht dementiert. Der Bundespräsident spricht also. Viel am Telefon. Unterbrochen jedenfalls durch das Requiem für Niki Lauda am Mittwoch im Stephansdom in Wien, dem Van der Bellen beiwohnte.

Einen Übergangsregierungschef könnte es bereits am Freitag geben, aber noch keine Regierung. Da braucht es noch mehr Zeit für Gespräche. Frühestens am Montag könnte eine Angelobung der neuen Bundesregierung stattfinden, aber auch das sei noch nicht fix. Jedenfalls ist eine Art Zwischenbilanz geplant, mit der Van der Bellen die Öffentlichkeit über den Stand der Verhandlungen informieren will.

Abgestimmte Liste?

Das von der ÖVP verbreitete Gerücht, SPÖ und FPÖ hätten beim Bundespräsidenten gleichlautende Vorschläge von Namen für die Übergangsregierung deponiert und sich also vorher abgestimmt, wurde nirgendwo bestätigt und allgemein dementiert.

Immer wieder hält der Bundespräsident auch Rücksprache mit den Chefs aller Parteien, um diese einzubinden und auf dem Laufenden zu halten. Das will Van der Bellen besser machen als der gestürzte Regierungschef Sebastian Kurz, den er am Dienstag gescholten hat, wenn auch ohne seinen Namen zu nennen. "Es reicht eben nicht in einer Demokratie, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht. Das rächt sich dann im Laufe der Zeit", hatte Van der Bellen gesagt.

Mit den Gesprächen versucht Van der Bellen nicht nur die Parteichefs einzubinden, sondern auch eine Gesprächsbasis unter den Parteien wiederherzustellen. Viel Vertrauen sei durch die Ereignisse der vergangenen Wochen zerstört worden, die Kluft ist noch tiefer als sonst, da schwinge viel Feindschaft mit, statt sachlicher Debatten werde der Diskurs von den Emotionen bestimmt. (Michael Völker, 29.5.2019)