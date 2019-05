News-Ticker von N-TV mit österreichischen Nachrichten

Nationale Meldungen werden ab sofort integriert

Wien – Nach dem Start des Österreich-Programmfensters Ende April (mit "#brennpunkt – Der Krone Talk") baut der Nachrichtensender n-tv seinen inhaltlichen Schwerpunkt in Österreich weiter aus. Ab sofort werden in den n-tv News-Ticker nationale Meldungen integriert.

Tanit Koch, n-tv Geschäftsführerin: "Wir wollen österreichischen Zuschauern mehr österreichische Inhalte bieten. Die aktuellen politischen Ereignisse zeigen einmal mehr, wie wichtig ein nachrichtlicher Fokus bei n-tv auf nationale Themen ist. Mit dem News-Ticker machen wir hier einen großen Schritt nach vorn."

"Dass wir Zusehern in Österreich neben der Sendung' #brennpunkt – Der Krone Talk' nun auch laufend Informationen in gewohnter n-tv-Qualität bieten können, freut uns sehr. Wir sehen darin eine zunehmende Attraktivität und Relevanz der Programmumfelder bei n-tv in Österreich, was wiederum einen positiven Abstrahleffekt für die Marken unserer Werbekunden bietet", sagt Walter Zinggl, Geschäftsführer RTL Austria und IP Österreich. (red, 29.5.2019)