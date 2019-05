Nadal souverän – Thiem vor Bubliks Service gewarnt

Der 21-jährige Kasache ist die nächste Hürde für den Niederösterreicher

Paris – Rafael Nadal ist am Mittwoch auch in der zweiten Runde der French Open in unwiderstehlicher Manier weitergekommen. In seinem zweiten Duell en suite gegen einen deutschen Qualifikanten mit Vornamen Yannick setzte sich Nadal in Paris auch gegen Yannick Maden mit 6:1, 6:2, 6:4 durch. Zum Auftakt hatte der elffache Roland-Garros-Champion Yannick Hanfmann nur sechs Games überlassen.

Im Kampf um das Achtelfinale hat Nadal allerdings am Freitag eine weit schwierigere Prüfung vor sich, trifft er doch auf den starken Belgier David Goffin, der bisher auch noch keinen Satz abgegeben hat. Ebenfalls weitergekommen ist der als Nummer 6 gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas, nachdem er gegen den Bolivianer Hugo Dellien überraschend Satz eins verloren hatte. Am Ende siegte der Geheimfavorit mit 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.

Bei den Damen steht Vorjahresfinalistin Sloane Stephens in der Runde der letzten 32. Die als Nummer 7 gesetzte US-Amerikanerin besiegte Sara Sorribes Tormo (ESP) mit 6:1,7:6(3).

Thiem schaut viel Tennis

Wenn er nicht selbst auf den Courts trainiert oder ein Match bestreitet oder diverse Sponsoren- oder Medienverpflichtungen absolviert, dann ist Dominic Thiem auch ein Tennis-Fan. Österreichs Tennis-Star, der am Donnerstag in Runde zwei auf Alexander Bublik trifft, schaut Tennis sozusagen in allen Lagen wie er bei einem Medientermin einer österreichischen Journalistenschar verraten hat.

"Es sind zum Glück eh überall Fernseher", sagte Thiem. So hat er auch einen Teil des Fünfsatz-Fights von Alexander Zverev am Dienstag gegen John Millman zumindest teilweise mitbekommen. "Ich habe es beim Aufwärmen fürs Training gesehen, dann den Schluss beim Fitness." Auch sonst ist Thiem keinesfalls müde, sich mit seinem Sport zu beschäftigen. "Beim Essen schau ich immer überall die ganzen Matches, zum Glück sind überall die Fernseher – schön, dass man so viel Tennis sieht überall", meinte er lächelnd.

"Er serviert richtig gut"

Am Mittwoch absolvierte er ein weiteres Training und stellte den Fokus nun ganz auf Alexander Bublik. Der 21-jährige Kasache, der übrigens in diesem Jahr in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open dem Österreicher Jurij Rodionov unterlegen war, ist die Hürde zwei für Thiem. "Er serviert richtig gut, das macht ihn auch am unangenehmsten. Ich werde schauen, dass ich gut retourniere und so konzentriert wie möglich jeden Ballwechsel spiele", sagte Thiem.

foto: apa/afp/philippe lopez Alexander Bublik ist Thiems nächster Gegner.

Richtig gut kennt er den 1,96-m-Riesen nicht, aber sein Coach Nicolas Massu werde sich sicher einige Partien auf youtube anschauen, meinte Thiem. Dieser musste übrigens in den vergangenen Tagen auf ein Teammitglied verzichten, weil Fitnesscoach Duglas Cordero mit plötzlichen Magenschmerzen ins Spital eingeliefert werden musste. "Ja, der hat Blinddarm gehabt. Es ist kein Durchbruch, aber trotzdem hat er eine OP gehabt." Er sollte aber schon bald zum Team zurückkehren. (APA, 29.5.2019)