Versuchen wir es mit einem rein geografischen Zugang: Die Landkarte des europäischen Vereinsfußballs reicht 98 Längengrade von Island bis in die kasachische Steppe und 39 Breitengrade von jenseits des norwegischen Polarkreises bis nach Israel.

Wenn wir ausnahmsweise diese Grade als Trennlinien einer Europakarte verwenden und nicht die politischen Landesgrenzen, entsteht ein Raster von 3.822 rechteckigen Kacheln.

grafik: edu esriro open data

Knapp 450 Vereine haben durch Europacupteilnahmen in den vergangenen fünf Saisonen Koeffizientenpunkte gesammelt und es so in die Klubrangliste des Fußballverbands Uefa geschafft.

Wenn wir nun die Heimstätten dieser Klubs auf den 3.822 Kacheln verorten und jede Kachel entsprechend den summierten Koeffizientwerten der dort beheimateten Vereine in die Höhe wachsen lassen, entsteht aus den Pyramiden eine Skyline Fußballeuropas.

Zur Bedienung: Tappen oder halten Sie die Maus auf einen Zacken, um Details anzuzeigen. Drehen Sie die Karte, indem Sie mit Ihrer Maus oder Ihrem Finger daran ziehen. Zoomen Sie mittels Mausrad oder Pinch-Geste und verschieben Sie die Karte, indem Sie bei gedrückter rechter Maustaste ziehen oder dazu zwei Finger verwenden.

Die mit 293.000 Punkten höchste Kachel liegt zwischen dem 53. und 54. Grad nördlicher Breite und dem zweiten und dritten Grad westlicher Länge. Kein Wunder, drängen sich in diesen rund 111 mal 66 Kilometern nicht nur Champions-League-Finalist FC Liverpool und sein Kontrahent im englischen North-West-Derby, Manchester United, sondern auch deren Stadtrivalen Manchester City und FC Everton.

Dahinter folgen die Kachel mit den Madrider Spitzenklubs Real und Atlético (273.000 Punkte), die Londoner Kachel mit unter anderem dem zweiten CL-Finalisten Tottenham sowie Europa-League-Gewinner Chelsea und Finalgegner Arsenal (266.500 Punkte) und eine Rhein-Ruhr-Kachel mit Dortmund, Schalke und Leverkusen (209.000 Punkte).

In der höchsten Pyramide mit österreichischer Beteiligung sorgt Red Bull Salzburg alleine für 54.500 Punkte, nennenswert ist aus heimischer Sicht sonst nur die Region Wien, in der Rapid, Austria und Admira Wacker 34.000 Punkte zusammenlegen. (Sebastian Kienzl, Michael Matzenberger, Daniela Yeoh, 1.6.2019)