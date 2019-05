Diskonter Hot bringt sehr bald unlimitiertes Breitband-Internet

Markt für mobiles Internet stark umkämpft – "3" mit den meisten Nutzern

Der Mobilfunk-Diskonter Hot betritt Neuland. In den kommenden Wochen bringt er einen LTE-Datentarif mit unlimitierten Datenvolumen und Routern an den Start. Bisher wird nur einen Tarif mit 5GB Datenvolumen angeboten. Mit seinem neuen Angebot wird Hot den Wettbewerb weiter anheizen.

Marktführer "3"

Mobiles Internet kommt in Österreich vielerorts zum Einsatz, da es für viele Nutzer die einzige Möglichkeit ist, halbwegs schnelles Internet zu nutzen. Dementsprechend ist der Markt wild umkämpft. Besonders der Netzbetreiber "3" konnte sich in den vergangenen Jahren einen großen Kundenstamm gewinnen. Laut dem Geschäftsbericht von A1 hält "3" bei Breitband-Internet einen Marktanteil von rund 35 Prozent, gefolgt von A1 mit 32,1 Prozent und Magenta (T-Mobile) mit 25,5 Prozent. Hot hält mit seinem Schmalspurangebot immerhin schon 4,6 Prozent.

Ab 19,90 Euro im Monat

Der Preis für das Hot-Angebot ist noch nicht in Erfahrung zu bringen, auch ist unklar, welche Downloadgeschwindigkeit geboten wird. Die Konkurrenz bietet einige Angebote um rund 20 Euro pro Monat an. Die "3"-Billigschine Eety bietet derzeit mobiles Internet mit unlimitiertes Datenvolumen (30 Mbit/s) um 19,90 an. Bei Yesss kostet das vergleichbare Angebot 22, 99 Euro pro Monat.

Im Netz von Magenta

Hot-Chef Michael Krammer hat bereits im März den Einstieg in das Geschäft mit Breitband-Internet angekündigt. Bei Smartphone-Tarifen hat Hot den Mobilfunkmarkt mit Kampfpreisen in den vergangenen Jahren bereits aufgewirbelt. Die Kundenzahl sei 2018 auf rund 850.000 Nutzer gewachsen und der Marktanteil auf 7 Prozent gestiegen, sagte Firmenchef Michael Krammer im März dieses Jahres. Damit ist Hot der größte virtuelle Anbieter.

Ein sogenannter Mobile Virtual Network Operator (MVNO) hat im Gegensatz zu Netzbetreibern wie A1, T-Mobile und "Drei" kein eigenes Mobilfunknetz, sondern mietet sich nur ein – im Fall von HoT ist es das Netz von Magenta (T-Mobile). Der neue Mobilfunkstandard. 5G ist bei Hot derzeit kein Thema. (sum, 30.5. 2019)