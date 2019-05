Österreichs Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die Konjunkturdelle ist nicht so schlimm wie prognostiziert. Vor allem die Nachfrage aus dem Inland stützt die Wirtschaft

Wien – Heuer zu Jahresbeginn ist der Dämpfer für die österreichische Wirtschaft nicht ganz so stark ausgefallen wie zunächst erwartet. Auch von Jänner bis März wuchs die Wirtschaft (BIP) gegenüber dem Vorquartal real um 0,4 Prozent. Und im Jahresabstand schaute noch 1,4 Prozent Wachstum heraus – mehr als die vom Wifo ursprünglich errechneten 1,1 Prozent. Die moderate konjunkturelle Entwicklung habe sich weiter fortgesetzt, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Mittwoch. Die Konsum- und Investitionsnachfrage sei stark verlaufen. Vor allem die Bauinvestitionen hätten sich kräftig ausgeweitet. Abgeschwächt habe sich dagegen, schon seit Mitte 2018, die exportgetragene Industriekonjunktur.

Als stabile Wachstumsstütze der Wirtschaft erwies sich laut Wifo wieder die Binnennachfrage – sowohl die privaten als auch die öffentlichen Konsumausgaben expandierten um 0,4 Prozent. Die heimische Exportnachfrage stieg – angesichts der robusten internationalen Entwicklung – um 0,6 Prozent; die Importnachfrage um 0,4 Prozent. Insgesamt ist die Dynmaik laut den Wirtschaftsforschern gesunken.

Industrie stagniert, Bau gewinnt

Auch in der Industrie wurde das Brummen des Konjunkturmotors zuletzt leiser, in der Sachgütererzeugung stagnierte die Wertschöpfung. Der Bau-Boom setzte sich mit einem Plus von 0,6 Prozent dagegen fort und auch die Dienstleistungsbereiche unterstützten das Wirtschaftswachstum. Im Handel stieg die Wertschöpfung um 0,1 Prozent, in der Beherbergung und Gastronomie um 1,2 Prozent. Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wurde sie laut Wifo um 0,5 Prozent ausgeweitet.

Im Vergleich zur Schnellschätzung von Ende April hat das Wifo die BIP-Wachstumsrate im Vorquartalsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 0,4 Prozent nach oben gesetzt, die Jahresrate um 0,3 Prozentpunkte. Die nächste vierteljährliche Konjunkturprognose von Wifo und Institut für Höhere Studien (IHS) ist für 27. Juni geplant. (APA, 29.5.2019)