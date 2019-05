Birke und Walnuss: HP stellt Laptops mit Holzoberfläche vor

Neue Materialoptionen für die frischen Modell der Envy-Reihe

Auf der Suche nach Unterscheidungsmerkmalen suchen sich Laptophersteller immer wieder neue Optionen. Scheint es im Hochpreissegment in Richtung Zusatzbildschirme zu gehen, experimentiert man in den Klassen darunter gerne mit neuen Materialien. Microsoft etwa bestückt die Tastaturen seiner Surface-Geräte mit Textilmaterial.

Bei Hewlett-Packard (HP) greift man bei den auf der Computex vorgestellten Auffrischungen für die Envy-Reihe hingegen zu Holz, berichtet PC World. Das Envy 13, 13x360, 15, 15 x360 und 17 gibt es je nach Modell in bis zu zwei Varianten. In einer Ausführung ist das Gehäuse in silbernem Farbton gehalten. Die Handauflage und das Touchpad bekommen hier eine Oberfläche aus hellem Birkenholz. Die andere Variante ist schwarz kombiniert mit Walnuss.

foto: hp Die Variante "´Schwarz mit Walnuss".

Resistent gegen Bier und Sonnencreme

HP weist darauf hin, dass die Auflagen dank spezieller Beschichtung resistent gegen viele Flüssigkeiten sind, darunter Bier, Sonnencreme oder den Fettfilm der menschlichen Haut. Jedoch sollte man es vermeiden, das Holz über lange Dauer der Sonne auszusetzen. Wer statt Metall bevorzugt, kann zudem auch zu zwei "klassischen" Ausgaben in silberner und goldener Farbe greifen.

Bei den Interna hat man Ausstattung von Intel und AMD im Einsatz. Das Envy 13 und Envy 17 beschränken sich nur auf Intels Core-Reihe, das Envy 13 x360 hingegen kommt ausschließlich mit AMDs Ryzen-Prozessoren. Die restlichen Modelle gibt es in beiden Ausführungen.

foto: hp Das Modell "Weiß mit Birke".

Marktstart im Herbst

Die Angaben zur weiteren Ausstattung sind mäßig detailliert. Mit dabei sind jedenfalls Fingerabdruckscanne sowie ein physischer Slider zur Abdeckung der Webcam. Optional wird ein "Sureview"-Filter für das Display verkauft, der sicherstellen soll, dass nur die Person direkt vor dem Bildschirm dessen Inhalte sehen kann.

Bis zum Release der neuen Envy-Laptops dauert es aber noch eine Weile. HP hat den Marktstart für kommenden Herbst angekündigt.

https://www.pcworld.com/article/3397093/the-hp-envy-wood-series-puts-real-walnut-or-birch-in-five-stylish-laptops.html