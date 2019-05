War es von der SPÖ richtig, einen Misstrauensantrag gegen Kurz durchzuboxen?

PRO: Abwahl gehört zur demokratischen Normalität

In den vergangenen Tagen hat die SPÖ in der medialen Öffentlichkeit jede Menge Prügel bezogen. Tenor der Vorwürfe: Die Partei habe Bundeskanzler Sebastian Kurz aus kurzfristigen machttaktischen und parteistrategischen Überlegungen abgewählt, das Wohl des Landes habe sie dabei nicht im Auge gehabt. Damit reiße die Sozialdemokratie jene Brücken ab, die nach der Wahl noch gebraucht werden könnten: Denn durch ihr Verhalten mache die SPÖ eine Koalition mit der ÖVP ab dem Herbst schwieriger. Die Partei mache beim Misstrauensvotum noch dazu gemeinsame Sache mit der offensichtlich regierungsunfähigen FPÖ.

Nun ist richtig, dass die vergangenen Tage keine strategische Glanzleistung der Sozialdemokratie waren. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hätte von Anfang an klarer kommunizieren sollen, weshalb ihre Partei dem Kanzler das Misstrauen aussprechen wird. Die Entscheidung dafür dürfte bereits kurz nach Ausbruch der Regierungskrise gefallen sein. Doch inhaltlich lässt sich gegen das Verhalten der SPÖ wenig vorbringen – und zwar ganz gleich, ob man die Partei mag oder nicht.

Was macht die Opposition? Sie opponiert!

Da ist zunächst das Argument, die SPÖ habe den Kanzler nur aus kurzfristigen parteistrategischen Gründen heraus abgewählt. Wer so argumentiert, tut so, als hätte es die vergangenen zwei Jahre nicht gegeben: Die SPÖ ist seit Bildung der türkis-blauen Regierung in Opposition.

Sie war von Anfang an gegen das Programm von ÖVP und FPÖ, sie war gegen die Regierungsmannschaft und den Kanzler. Warum also sollte plötzlich die größte Oppositionspartei des Landes die Regierung Kurz stützen und damit eine 180-Grad-Wende vollziehen? Die Partei setzt nur ihre Linie der vergangenen zwei Jahre fort. Die FPÖ war es, die ihre Position geändert hat.

Sie hat die Koalition aufgekündigt und auch mit der Tradition gebrochen, dass die Regierungsparteien sich in der Zeit zwischen dem formalen Ende einer Koalition und vor den Neuwahlen nicht gegenseitig das Misstrauen aussprechen. FPÖ und SPÖ lassen sich also eben nicht in einen Topf werfen, wie so viele Kritiker das derzeit tun.

Die Entdeckung von Strategie

Hinzu kommt noch ein Punkt: Natürlich hat die SPÖ die eigene Parteistrategie im Blick. Aber das ist bei allen Parteien so. Insbesondere Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat seine Kanzlerschaft gut dazu genützt, sich und seine Partei, so weit es geht, taktisch in Stellung zu bringen. Imagepflege hat im Gegenteil kaum jemand so effektiv betrieben wie der Kanzler. So funktioniert moderne Mediendemokratie – die SPÖ agiert hier wie andere.

Der Sozialdemokratie vorzuwerfen, nur ihre eigenen Wähler im Auge zu haben und nicht die Staatsräson – was immer das auch sein mag –, ist schließlich ebenso falsch: Zentrale Aufgabe der SPÖ ist es, ihre Wähler zu repräsentieren. Wenn die Partei denkt, dem Kanzler das Misstrauen auszusprechen sei im Interesse ihrer Wähler, spricht weder staats- noch demokratiepolitisch etwas dagegen. Die Partei füllt ihre Rolle als Opposition aus, das ist ihre Aufgabe. Zumal – wie der Bundespräsident nicht müde wird zu betonen – für alle aktuellen Vorgänge in der Verfassung vorgesorgt ist.

Demokratische Normalität

Und die anderen Punkte? Ja, die SPÖ hat mit der FPÖ gegen den Kanzler gestimmt. In Wahrheit wird ein großer Teil der Gesetze einstimmig – also mit anderen Fraktionen – beschlossen, das ist weder neu noch außergewöhnlich. Das Besondere ist, dass in diesem Punkt mit der FPÖ gemeinsame Sache gemacht wurde und nicht mit der ÖVP.

Schließlich zu den abgerissenen Brücken: Wenn allein dadurch die Chancen auf eine spätere große Koalition sinken sollten, weil sich die ÖVP nach dem Misstrauensvotum brüskiert fühlt, dann liegt ein Missverständnis vor. Abstimmungen im Parlament gegen eine Oppositionspartei zu verlieren – und sei es so eine wichtige wie das Misstrauensvotum am Montag – mag für die ÖVP schmerzhaft sein. Ein Foulplay ist es aber nicht. Auch wenn es nicht alltäglich ist, gehört auch das zur demokratischen Normalität dazu. (András Szigetvari, 29.5.2019)