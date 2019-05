Huawei laufen nach dem Android-Bann die Kunden weg

Suchvolumen bei Vergleichsplattform um mehr als ein Viertel gesunken – Nutzer greifen stattdessen zu Xiaomi und Samsung

Huawei hat es aktuell nicht leicht. Aufgrund des Handelskonflikts zwischen China und den USA wurde dem Unternehmen die Android-Lizenz entzogen. Ab 20. August bleiben dem Hersteller also neue Versionen von Android verwehrt. Und während immer mehr Firmen dem Unternehmen den Rücken zudrehen, scheint die daraus resultierende negative Berichterstattung auch einen Einfluss auf das Kaufverhalten von Nutzern zu haben, berichtet "TalkAndroid". PriceSpy, eine in mehreren Ländern angebotene Vergleichsplattform, sah sich in einer Analyse das Kundeninteresse in Huawei-Produkte in Großbritannien, Finnland, Frankreich, Neuseeland, Irland, Italien, Norwegen und Schweden an.

Interesse gesunken

Dabei kam man zu dem Ergebnis: In der vergangenen Woche ist das Interesse an Huawei-Geräten in der vergangenen Woche in diesen Ländern um ungefähr 26 Prozent gesunken. In Großbritannien brach das Suchvolumen nach Produkten des Unternehmens sogar um die Hälfte ein. Vorteile ziehen daraus hingegen die Konkurrenten – namentlich Samsung und Xiaomi. Xiaomi konnte das Interesse um 19 Prozent steigern, Samsung um 13 Prozent.

Zukunft offen

Wie sich die Causa letzten Endes auf Huaweis Verkaufszahlen auswirken wird, ist unklar. Das Unternehmen war unter den aktuellen Smartphone-Marktführern das einzige, welches seine Geräte in den letzten Monaten gut verkaufen konnte, während etwa Samsung und Apple mit Absatzeinbrüchen konfrontiert sind. Gerade in China könnte es sein, dass Nutzer aus Solidarität zu Huawei-Produkten greifen – und Apple boykottieren –, aus globaler Perspektive dürfte aber die Software-Zukunft des Herstellers eine tragende Rolle spielen. (red, 29.5.2019)