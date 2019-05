"Pokémon Sleep" vorgestellt: Game, bei dem man schlafend Monster fängt

Pressekonferenz von The Pokémon Company hat neue Games, Hardware und Dienst mit sich gebracht

The Pokémon Company hat bei einer Pressekonferenz in Tokio zwei neue Games, ein neues Service und auch Hardware rund um die bunten Monster vorgestellt. Den Anfang machte das japanische Unternehmen mit Pokémon Home, einem Dienst, der sämtliche neue Pokémon-Spiele vereint. Das Service erlaubt es, die gefangenen Viecher in die Cloud zu übertragen, wodurch auf diese von jedem Spiel aus zugegriffen werden kann. Mit dabei sind Pokémon Go, Pokémon Bank, Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli und Pokémon Schwert/Schild.

rikukey2

Schlafend Monster fangen

Ferner wurde Pokémon Sleep vorgestellt, ein Game von den Machern von Karpador Jump, das man schlafend spielt. Das Mobile-Spiel erscheint 2020. Das Spielprinzip sieht vor, dass man sich die Monster durch einen ausgiebigen Schlaf verdient. Mehr Details sollen noch verlautbart werden. Damit das Spiel auch überwachen kann, dass man gut schläft, hat die Firma Hardware namens Pokémon Go Plus vorgestellt, die den Schlaf überwacht. Das Gerät kann auch für Pokémon Go genutzt werden. Um den Launch des neuen Produkts zu feiern, werden in den kommenden Tagen vermehrt Relaxos in dem Mobile-Game zu finden sein.

foto: screenshot/gamestandard

Weiteres Mobile-Game

Zuletzt wurde auch Pokémon Masters, ein weiteres Spiel fürs Smartphone gezeigt. Das Game soll wie auch schon Pokémon Sleep 2020 kommen, konkret Ende März 2020. Erstes Gameplay wurde bereits gezeigt. So sind in dem Video vereinfachte Kämpfe mit Pokémon zu sehen – mit prominenter Unterstützung von bekannten Helden wie Ash, Misty und Rocko. Zu beiden Spielen soll es mehr Infos im Juni geben. In diesem Monat findet nämlich die E3 statt und dort ist Nintendo mit der Präsentation Direct vertreten. (red, 29.5.2019)