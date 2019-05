Historischer Kalender – 29. Mai

1809 – Am Berg Isel bei Innsbruck schlagen die Tiroler zum zweiten Mal Bayern und Franzosen.

1899 – Im Wellesley-College in Massachsetts/USA findet das erste festgehaltene Leichtathletiksportfest für Damen statt.

1914 – Bei dichtem Nebel stoßen im St.-Lorenz-Strom der norwegische Tanker "Storeland" und der britische Passagierdampfer "Ireland" zusammen. 700 Menschen kommen bei dem Unglück ums Leben.

1949 – Der Volkskongress der sowjetischen Besatzungszone nimmt die Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik an.

1959 – Die Bundesbahnen nehmen die Semmeringstrecke Gloggnitz – Mürzzuschlag elektrifiziert in Betrieb.

1979 – Der mit dem weißen Minderheitsregime kollaborierende Bischof Abel Muzorewa wird erster schwarzer Regierungschef von Südrhodesien (Zimbabwe).

1989 – Beginn der Durchführung des Volksbegehrens zur Senkung der Klassenschülerzahl (bis 05.06.)

1999 – Nachdem die EU-Finanzminister Italien einen größeren Maastricht-Verschuldungsspielraum zugestanden haben, fällt der Euro-Kurs auf einen historischen Tiefstand (1,04 Dollar).

1999 – Im Tauerntunnel gerät ein mit Lacken beladener Lkw nach einem Auffahrunfall in Brand. Zwölf Menschen kommen ums Leben. Der Tunnel wird durch die Hitzeeinwirkung so stark beschädigt, dass er für drei Monate gesperrt werden muss.

2004 – In Saudi-Arabien kommt es erneut zu einem tödlichen Terrorangriff auf ausländische Einrichtungen. Eine Gruppe bewaffneter Männer stürmt auf das Gelände von zwei Ölfirmen und erschießt zehn Menschen.

2009 – Das erste von Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) ausgehandelte Budget wird vom Nationalrat angenommen.

2009 – Die Inflationsrate der Eurozone hat mit 0,0 Prozent im Mai einen historischen Tiefststand erreicht.

2009 – Der legendäre US-Musikproduzent Phil Spector wird wegen Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson zu einer Haftstrafe von mindestens 19 Jahren bis zu lebenslang verurteilt.

2014 – Der frühere Militärchef Abdel Fattah al-Sisi gewinnt die ägyptische Präsidentschaftswahl erwartungsgemäß haushoch. Es werden zwar noch fünf Tage vergehen, bis das offizielle Wahlergebnis verkündet wird, doch schon am letzen Abend des dreitägigen Wahlgangs ist klar, dass Al-Sisi mit fast 97 Prozent gewählt wurde. Wermutstropfen bleibt die mit 44,4 Prozent äußerst geringe Wahlbeteiligung.

2014 – Am Beginn stand die internationale Filmkarriere, am Ende der Kampf als Mensch für seine Mitmenschen: Karlheinz Böhm stirbt im Alter von 86 Jahren in Salzburg. Der Schauspieler und Gründer der Hilfsorganisation "Menschen für Menschen" (MfM) war schon länger krank und hatte sich 2011 von der Spitze von MfM zurückgezogen.

Geburtstage

Gottfried Graf Pappenheim, dt. General (1594-1632)

G. K. Chesterton, brit. Schriftsteller (1874-1936)

Joseph von Sternberg, US-Filmregisseur öst. Herkunft (1894-1969)

Udo Proksch, öst. Unternehmer/Krimineller (1934-2001)

Helmut Berger, öst. Filmschauspieler (1944- )

Rupert Everett, brit. Schauspieler (1959- )

Todestage

Joséphine de Beauharnais, Ehefrau von Napoleon Kaiserin der Franzosen (1763-1814)

Johann Georg Bodmer, schweiz. Erfinder (1786-1864)

Wilhelm von Scholz, dt. Schriftsteller (1874-1969)

Michael Raucheisen, dt. Pianist (1889-1984)

Mary Pickford, US-Schauspielerin (1893-1979)

Erich Honecker, dt. Politiker (DDR) (1912-1994)

Lois Egg, 1959-1978 Bühnenbildner am Wiener Burgtheater (1913-1999)

Karlheinz Böhm, öst. Schauspieler u. Entwicklungshelfer ("Menschen für Menschen") (1928-2014)

(APA, 29.5.2019)