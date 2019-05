Michail Saakaschwili ist wieder ukrainischer Staatsbürger

Neuer Präsident Selenskyj macht Entscheidung seines Amtsvorgängers Poroschenko rückgängig

Kiew – Der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili hat wieder einen ukrainischen Pass. Der neue Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, machte am Dienstag die Entscheidung seines Amtsvorgängers Petro Poroschenko rückgängig und verlieh Saakaschwili erneut die ukrainische Staatsangehörigkeit. Poroschenko hatte seinem früheren Verbündeten Saakaschwili die Staatsangehörigkeit 2017 entzogen.

"Danke an Präsident Selenskyj! Ehre der Ukraine!", schrieb Saakaschwili bei Facebook. Er war 2015 von Poroschenko zum Gouverneur der Schwarzmeerregion Odessa ernannt worden, hatte sich dann aber mit ihm überworfen. Poroschenko entzog Saakaschwili die Staatsangehörigkeit und ließ ihn 2018 ausweisen.

Saakaschwili hatte 2008 Georgien im Krieg gegen Russland geführt. Später fiel er in Ungnade. Seine Heimat sucht ihn per Haftbefehl, 2015 wurde ihm die georgische Staatsbürgerschaft entzogen. Unter Selenskyjs Vorgänger Petro Poroschenko war Saakaschwili zeitweilig Gouverneur von Odessa, trat dann aber zurück, ging in die Opposition und verlor die Staatsbürgerschaft. Er wurde 2018 nach einer illegalen Einreise von der Ukraine nach Polen abgeschoben.

Selenskyj auf Frontbesuch

Knapp eine Woche nach seinem Amtsantritt machte sich Selenskyj erstmals selbst ein Bild von der Lage an der Front in der Ostukraine. "Die Bedingungen für die Militärs, die die Ukraine verteidigen, müssen normal sein", sagte der 41-Jährige einer in Kiew veröffentlichten Mitteilung seines Präsidialamtes zufolge. Er hatte nach seiner Wahl mehrfach angekündigt, den Krieg im Donbass so schnell wie möglich beenden zu wollen.

Bei seinem Arbeitsbesuch in den Orten Schtschastja und Stanyzja Luhanska informierte sich Selenskyj bei den Soldaten über deren Lebensumstände. Anders als sein Vorgänger Petro Poroschenko verzichtete er dabei auf die Uniform des Oberbefehlshabers und beschränkte sich auf Schutzausrüstungen. (APA, AFP, 28.5.2019)