Samsung Galaxy S10: Firmwareupdate sorgt für Abstürze

Hersteller zog Aktualisierung mittlerweile wieder zurück

Mit Updates, deren Installation zu Problemen für die User führt, hat vor allem Microsoft in den vergangenen Monaten einige Erfahrung gesammelt. Doch auch andere Hersteller bleiben vom sprichwörtlichen Fehlerteufel nicht verschont. Erwischt hat es nun Samsung.

Der koreanische IT-Riese hat eine Aktualisierung für sein Smartphone-Flaggschiff Galaxy S10 bereit gestellt. Eigentlich sollte diese verschiedene Verbesserungen für die Kamera mitbringen, darunter eine Aufwertung für den Night Mode für Nachtfotos. Die war dann zwar auch dabei, jedoch sorgte das Update zusätzlich für massiven Ärger, berichtet Sam Mobile.

Apps crashen, System friert ein

Nach Start des Rollout der Firmware-Version XXU1ASE5 meldeten Nutzer bald grobe Instabilitäten. Seit dem Aufspielen des Updates kommt es zum Absturz verschiedenster Apps, unter anderem von Twitter und des populären Nova Launchers.

Fallweise wurde auch berichtet, dass das System komplett "einfror" und nur ein erzwungener Neustart übrig bleibt, um das Handy wieder nutzen zu können. Das half jedoch nur temporär, früher oder später verweigerte die Software wieder den Betrieb. Dazu kamen auch kleinere Ärgernisse, wie eine plötzlich verlangsamte Reaktionszeit des Fingerabdruckscanners.

Aktualisierung zurückgezogen

Da Samsung die Ursachen nicht kurzfristig identifizieren konnte, hat man nun die Notbremse gezogen. Der Roll-out des Problem-Updates wurde gestoppt, die Aktualisierung geht zurück in die Entwicklung und soll in bereinigter Form dann wieder in Umlauf gebracht werden. Wann es soweit sein wird, vermag das Unternehmen aber noch nicht zu sagen. (red, 28.05.2019)