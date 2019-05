Morgen-Update für Donnerstag, 30.5.: ÖH-Wahl, Kurz, Mueller

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Das Ergebnis der ÖH-Wahl 2019.

Altkanzler Kurz fühlte sich für BVT-Affäre "nicht zuständig".

Porträt der Verfassung: Es dauerte ein Jahrhundert, bis Österreichs Verfassung einem Stresstest unterzogen wurde.

[International] Regierungsbildung gescheitert, Israel vor Neuwahl.

US-Sonderermittler Mueller will nicht vor dem Kongress aussagen.

[Gesundheit] Neurologe Lalouschek: "Burnout wird von vielen Seiten missbraucht".

[Sport] Hazard schießt Chelsea gegen Arsenal zum Europa-League-Titel.

[Wetter] Der Donnerstag beginnt im Osten noch mit vielen Wolken und einigen Regenschauern, im Westen ist es bereits aufgelockert und die Sonne zeigt sich häufig. Tagsüber werden Schauer seltener, nur in der Steiermark und am Alpenostrand fallen noch ein paar Tropfen. Die zweite Tageshälfte verläuft gebietsweise freundlich. 11 bis 20 Grad.

[Zum Tag] Christi Himmelfahrt bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag.