Morgen-Update für Mittwoch, 29.5.: Ibiza-Gate, Thunberg, CDU

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

"Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" wegen Ibiza-Videos in Deutschland angezeigt.

[Kopf des Tages] Hartwig Löger: Mr. Nulldefizit für ein paar Tage an der Regierungsspitze.

[Klimaschutz] R20-Klimakonferenz: Schwarzenegger und Thunberg riefen zu mehr Action auf.

[Memes] "Kanzlerroute geschlossen": Die besten Memes zum Kurz-Regierungsende.

[Deutschland] CDU-Chefin löst mit Zensur-Überlegungen fürs Netz ihr #Annegate aus.

[Italien] Salvinis Triumph hinterlässt in Italien Freund und Feind ratlos.

[Samsung Galaxy S10] Firmwareupdate sorgt für Abstürze.

[Immo] Wohnrecht: Reformen? Nada! Bleibt zu hoffen, dass die nächste Regierung beim Wohnrecht mehr weiterbringt.

[Wetter] Am Mittwoch ist es von der Früh weg im ganzen Land dicht bewölkt und regnerisch, auch tagsüber zeigt sich kaum die Sonne. Kräftig fällt der Regen anfangs noch in den Nordalpen aus, aber auch im Weinviertel und in Unterkärnten regnet es aus der Nacht heraus zunächst ergiebig. 10 bis 16 Grad.

[Zum Tag] Peter Higgs feiert heute den 90. Geburtstag. Er ist ein britischer Physiker und zusammen mit François Englert Träger des Nobelpreises für Physik 2013 für den Nachweis des Higgs-Bosons. Happy Birthday!