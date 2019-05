Die EU-Chefs streiten über Spitzenkandidaten

Die Staats- und Regierungschefs trafen sich zur Frage, wer die EU-Kommission bis 2024 führen soll. Nur ein Spitzenkandidat sei denkbar

Wir sollten "pfleglich miteinander umgehen", appellierte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag beim EU-Gipfel in Brüssel an ihre Kollegen. Zwei Tage nach den Europawahlen wollten die 28 Staats- und Regierungschefs sich erstmals gemeinsam darüber austauschen, wie es bei der Auswahl des nächsten EU-Kommissionspräsidenten und Nachfolgers von Jean-Claude Juncker weitergehen soll.

Das Nominierungsrecht kommt den Regierungschefs zu. Aber seit Inkrafttreten des EU-Vertrages von Lissabon 2009 geht nichts mehr ohne das Europäische Parlament: Die Abgeordneten müssen den Kandidaten der "Chefs" im Plenum mit einfacher Mehrheit wählen – sonst muss ein neuer Nominierter her.

Dass das diesmal eine heikle Sache wird, hatte das Präsidium des EU-Parlaments bereits zu Mittag demonstriert. Es beschloss, dass nur jemand akzeptiert werde, der sich bei den EU-Wahlen als Spitzenkandidat einer der europäischen Parteifamilien den Wählern gestellt habe. Diese Botschaft überbrachte Präsident Antonio Tajani dem Gipfel, bevor man in vertraulicher Atmosphäre "unter sich" die Köpfe zusammensteckte.

Das mag der Grund gewesen sein, warum der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gleich deponierte, dass es keine Entscheidung geben werde, nur ein erstes Abtasten. Bevor man über Namen rede, müsse geklärt werden, welche Politik die Union in den kommenden Jahren verfolgen werde. "Man könnte über Margrethe Vestager, Michel Barnier, Frans Timmermans reden", bemerkte er, aber das sei zu früh. Erst müsse ein "progressives Programm" her.

Bundeskanzler Löger

Erstmals und wohl auch zum letzten Mal dabei: Hartwig Löger als frisch vereidigter Bundeskanzler von Österreich, nachdem die Regierung in Wien am Vortag abgewählt worden und er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Amtsgeschäften betraut worden war. Löger kündigte an, dass er in Sachen neuer Kommissionschef die von seinem Vorgänger Sebastian Kurz vertretene Linie vertreten werde: "Für den christdemokratischen Spitzenkandidaten Manfred Weber", dessen EVP auf Platz 1 landete.

So läuft das immer, wenn über die Besetzung der EU-Spitzenposten nach Wahlen verhandelt wird. Niemand will offen über Namen reden, und doch sind Namen zumindest für den Juncker-Ersatz in aller Munde. Bei Macron fiel aber auf, dass er den Namen Weber nicht aussprach. Am Montag hatte er in Paris verlauten lassen, dass er sich an das Modell Spitzenkandidat nicht gebunden fühle, es ab lehne, solange es keine "transnationalen Wahllisten" gebe, was machtpolitisch fast einem Veto gleichkommt. Merkels Unterstützung für den EVP-Spitzenkandidaten Weber klingt aus ihrem Mund seit Wochen nur wie ein Lippenbekenntnis, wenn sie stets nur auf Nachfrage sagte, ihr Favorit sei "natürlich Weber".

Dass der Franzose der entscheidende Königsmacher sein dürfte, hat auch viel mit dem Brexit und dem Chaos in London zu tun. Seit fast 40 Jahren, seit Premierministerin Margret Thatcher 1984 mit einem Veto den Niederländer Ruud Lubbers als Kommissionschef verhindert hatte (was den Weg für den Franzosen Jacques Delors freimachte), waren es stets die Briten, die indirekt den Ton angaben. 1994 verhinderte John Major den Belgier Jean-Luc Dehaene, weil der Christdemokrat ihm allzu integrationsfreundlich war.

Briten diesmal out

2004 "schoss" dann Tony Blair als britischer Premier den damaligen belgischen Regierungschef Guy Verhofstadt ab (auch der Liberale war den Briten zu integrationsfreundlich). Aber 2019 sieht die EU-Welt anders aus. Premierministerin Theresa May kam als Geschlagene zum Gipfel. Sie wird am 7. Juni als Chefin der Tories zurücktreten, ihr Nachfolger muss sich um den EU-Austritt der Briten kümmern. Weil der Brexit bis Herbst ungelöst bleiben dürfte, glaubt der deutsche Budgetkommissar Günther Oettinger, dass die Kür der neuen EU-Kommission sich bis Jahresende verzögert.

Apropos Verhofstadt. Er ist heute Fraktionschef der Liberalen im EU-Parlament und war der Drahtzieher des Zusammengehens seiner Alde-Fraktion mit der En-Marche-Bewegung Macrons. Nach Zugewinnen bei den EU-Wahlen bilden sie nun mit 107 Mandaten die drittstärkste Fraktion. Sie wittern die Chance, dass die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Vestager das Rennen machen könnte, obwohl sie nicht Spitzenkandidatin, sondern nur Teil eines "Spitzenteams" war: Das Powerplay ist eröffnet. (Thomas Mayer aus Brüssel, 28.5.2019)