Highlights der spektakulärsten Champions League aller Zeiten

Ajax Amsterdam – Tottenham Hotspur 2:3 (Hinspiel 1:0, Halbfinale)

Ajax konnte also doch auch Hinspiele gewinnen. Mit dem in Nordlondon errungenen 1:0 im Rücken wirbelten die Niederländer auch vor heimischem Publikum und gingen mit dem Gesamtscore von 3:0 in die Pause. Tottenham musste für Inspiration nur an den Vortag denken, brauchte dafür wohl auch keine STANDARD-Ansichtssache.

Lucas Moura brachte mit seinen ersten zwei Toren (55., 59.) die Spannung zurück, das entscheidende dritte Tor wollte im Anschluss partout nicht gelingen. Aber auch Ajax setzte Matchbälle am Tor vorbei, einen davon sogar an die Stange – und wurde in der 96. Minute dafür bestraft. In dieser traf Moura nach einem weitergeleiteten hohen Verzweiflungsball genau ins Eck und stieg zur Tottenham-Legende auf. (schau, 31.5.2019)