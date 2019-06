E3 2019: Was vom wichtigsten Games-Event des Jahres zu erwarten ist

halo

Spannend wird es bei Microsoft am 9. Juni um 22 Uhr. Ganze zwei Stunden hat der Konzern für seine Keynote vorgesehen – neuer Rekord. Den wohl größten Fokus wird das Unternehmen auf das Projekt xCloud legen, den Spielestreaming-Dienst der Firma.

Glaubt man einem Leak, wird es ferner erste Infos zu den neuen Konsolen von Microsoft geben. Gezeigt werden diese allerdings nicht. Intern sind die zwei Spielgeräte als "Anaconda" und "Lockhart" bekannt.

Ansonsten soll Microsoft die Zeit nutzen, um erstes Gameplay von Gears 5 zu zeigen und einen neuen Trailer von Halo Infinite und Gears Tatics zu veröffentlichen. Ori and the Will of the Wisps, Cyberpunk 2077, The Outer Worlds und Age of Empires IV sollen ebenso Teil der Keynote sein.