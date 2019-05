"Debile": Kein Ermittlungsverfahren gegen Böhmermann

Wiener Anwaltskanzlei hatte wegen "Kulturmontag"-Interview Anzeige erstattet

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien hat kein Ermittlungsverfahren wegen der regierungskritischen Aussagen von Jan Böhmermann im ORF-"Kulturmontag" eingeleitet. Das teilte die Anwaltskanzlei, die Anzeige gegen Böhmermann erstattet hatte, am Dienstag mit.

Böhmermann hatte in einem Interview mit dem "Kulturmontag" am 6. Mai u.a. mit einer Weiterentwicklung eines Zitats aus Thomas Bernhards "Heldenplatz" für Aufregung gesorgt. Angesprochen auf den dortigen Befund, Österreich bestehe aus "sechseinhalb Millionen Debilen und Tobsüchtigen" merkte der deutsche Satiriker an, dass sich das Rad der Zeit ja weiterdrehe – es somit jetzt "acht Millionen Debile" wären, und der Ruf nach autoritärer Führung sei immer noch sehr laut. Böhmermann befand außerdem, es sei "nicht normal", dass ein Land mit einer wichtigen Vermittlerrolle zwischen Ost und West "geführt wird von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter".

Wie der STANDARD berichtete, hatte der Wiener Anwalt Wolfgang List Anzeige erstattet, weil er eine Herabwürdigung des Staates gegeben sah. Es sei "im Zweifel nicht anzunehmen", dass Böhmermanns Äußerungen "in der geforderten gehässigen Weise erfolgten", heißt es in der Verständigung der Staatsanwaltschaft. (APA, red, 28.5.2019)