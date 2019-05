Ibiza-Video: Auch Staatsanwaltschaften München und Hamburg prüfen Anzeigen

Privatpersonen haben in den beiden deutschen Städten Strafanzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen Verantwortliche der "Süddeutschen Zeitung" und des "Spiegel"

Wien – Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos sind nach Informationen des STANDARD auch Staatsanwaltschaften in Deutschland tätig geworden.

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, bestätigt, gingen "mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen ein". Diese richten sich gegen Verantwortliche der "Süddeutschen Zeitung", die ihren Redaktionssitz in München hat. Die privaten Anzeiger äußern demnach den Verdacht, dass durch das Ibiza-Video das Zugänglichmachen von Bildaufnahmen, die geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden (Paragraf 201a Absatz 2 Strafgesetzbuch), verwirklicht wurde. Außerdem gibt es den Verdacht des Zugänglichmachens von höchstpersönlichen Bildaufnahmen.

Geprüft werden die Anzeigen aber nicht nur darauf, "ob sich daraus ein Anfangsverdacht strafbaren Handelns ergibt". Möglich ist laut Leiding auch, dass ein derartiges Handeln "wegen der Wahrnehmung überwiegender berechtigter Interessen, insbesondere zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens, straflos war".

Ein Amtshilfeersuchen Dritter, also etwa aus Österreich, liegt der Staatsanwaltschaft München nicht vor. "Gegen weitere Personen führen wir derzeit keine Ermittlungen", heißt es in der Stellungnahme.

Auch in Hamburg wird geprüft

Auch in Hamburg, dem Sitz des Nachrichtenmagazins "Spiegel", sind bei der Generalstaatsanwaltschaft "inzwischen zwei Strafanzeigen" eingegangen, wie Oberstaatsanwältin Nana Frombach dem STANDARD bestätigt. "Die Anzeigenden sind jeweils Privatpersonen, die beiden Anzeigen werden zusammen in einem Verfahren geführt." Die Anzeigen richten sich demnach "gegen Verantwortliche des 'Spiegel'". Auch in Hamburg wird geprüft, "ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen", sagt Frombach.

"Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" hatten am 17. Mai auf ihren Websites die Ibiza-Videos veröffentlicht. Heinz-Christian Strache, damals FPÖ-Chef, und Johann Gudenus, zu diesem Zeitpunkt FPÖ-Klubchef im Parlament, traten in der Folge von all ihren politischen Ämtern zurück.

Straches Anwalt Johann Pauer hat in Wien drei Personen angezeigt: den Wiener Anwalt M., den Wiener Detektiv Julian H. sowie die vermeintliche lettische Oligarchennichte als unbekannte Täterin. Auf die Frage, ob Strache auch Anzeigen in München und Hamburg eingereicht hat, sagt Pauer dem STANDARD: "Dazu möchte ich mich nicht äußern." (David Krutzler, 28.5.2019)