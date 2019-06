Offene Positionen bei Top-Unternehmen im Juni 2019

MED-EL ist ein führender Hersteller von innovativen medizinischen Geräten zur Behandlung verschiedener Arten von Hörverlust. Das breite Produktportfolio bietet Kindern und Erwachsenen in mehr als 100 Ländern eine an ihre spezifischen Bedürfnisse optimal angepasste Hörimplantatlösung. Als international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Innsbruck beschäftigt MED-EL mehr als 2.000 Mitarbeiter weltweit. Es erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe in einem international tätigen Unternehmen mit Firmensprache Englisch.

Ort: Innsbruck

Positionen: Graphic DesignerIn, Web Content ManagerIn, Accountant, Strategische/r EinkäuferIn, FertigungstechnikerIn, Software Engineer, Business Application ManagerIn, Quality Assurance Engineer, etc.

Alle Jobs bei Medical Electronics