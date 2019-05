Schweizer Uhrenerzeuger mit Problemen im Export

Nach starker Nachfrage zu Jahresbeginn gab es im April einen leichten Dämpfer für die Schweizer Uhrenindustrie im Auslandsgeschäft

Zürich – Die Schweizer Uhrenexporte haben im April leicht abgenommen. Das Exportvolumen sank nominal um 0,4 Prozent auf 1,75 Milliarden Schweizer Franken (1,55 Milliarden Euro), teilte der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH am Dienstag mit. Real – also Preisveränderungen ausgeklammert – betrug das Minus im April 4,7 Prozent. Damit hat die Branche, die in den drei vorangegangenen Monaten noch Steigerungsraten bei den Uhrenexporten verzeichnet hatte, einen kleinen Dämpfer erfahren.

Dabei ist zu bedenken, dass die Exporte zu Beginn des Jahres 2018 sehr stark anzogen. Allein im April 2018 wurden gar zweistellige Prozentraten verzeichnet. Die Vergleichsbasis war also hoch.

Rückgänge in Hongkong und China

Nach Absatzmärkten betrachtet haben sich die Uhrenexporte im gemessen am Volumen größten Markt Hongkong um 3,9 Prozent verringert. Auch nach China nahmen sie um 5,5 Prozent ab. Stark zugelegt haben die Ausfuhren dagegen in den zweitgrößten Markt USA, wo sie um rund 17 Prozent stiegen. Zweistellig nahmen die Exporte auch nach Japan (plus 21 Prozent) und Singapur (plus 19 Prozent) zu.

Teure Uhren gefragter als billigere Chronometer

Bei den Preiskategorien verzeichneten Uhren mit einem Exportwert von weniger als 200 Franken weiter einen starken Rückgang. In Schweizer Währung sank das Exportvolumen bei den günstigsten Uhren um 24 Prozent. Auf der Gegenseite erfreuten sich teure Schweizer Uhren nach wie vor weltweit großer Beliebtheit. Der Preistrend sei weiter positiv geblieben, was geholfen habe, den Ausfuhrtrend zu stabilisieren, teilte der Uhrenverband mit. (sda, red, 28.5.2019)