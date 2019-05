Spielkonsolen könnten für Amerikaner wegen Trump deutlich teurer werden

Handelskrieg mit China wird offenbar auf Spielgeräte, Controller und Brettspiele ausgeweitet

Spielkonsolen, Controller, Brettspiele und Arcademaschinen könnten für US-Amerikaner deutlich teurer werden. Der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten setzt sich nämlich dafür ein, dass auf besagte Güter ein Zoll von 25 Prozent aufgeschlagen wird, wenn diese aus China kommen. Dies führt in weiterer Folge dazu, dass die Unternehmen die Mehrkosten mittels Preiserhöhung zurückholen.

Zoll bei AMD- und Nvidia-Grafikkarten

Bei manchen Nvidia- und AMD-Grafikkarten haben die USA bereits einen Zollaufschlag von zehn Prozent eingeführt. Auch dies dürfte Einfluss auf den Preis von Spielkonsolen mit sich bringen – je nachdem, welche Hardware von Sony und Microsoft zum Einsatz kommt. Sony hat bereits bekanntgegeben, dass sie auf eine AMD-CPU und eine Grafikkarte von dem Hersteller setzen wollen.

Entscheidung bereits am 17. Juni

Beschlossen wird der Zoll für Konsolen, Controller und Brettspiele am 17. Juni, also kurz nach der E3. Am 24. Juni könnte die Änderung dann bereits umgesetzt werden. Ob dann sofort Preiserhöhungen schlagend werden, wird sich weisen. Die Playstation 5 und neue Xbox stehen ohnehin vor der Türe, relevant werden dürfte der Aufschlag dann bei der nächsten Generation.

Handelskrieg zwischen USA und China

Der Handelskrieg zwischen China und USA hat bereits dafür gesorgt, dass die Smartphone-Sparte von Huawei massiv geschwächt wurde. Der Konzern wurde von US-Präsident Trump auf eine schwarze Liste gesetzt. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Lieferanten und Partner die Zusammenarbeit aussetzten. Neben Chipherstellern wie Intel, Broadcom und Qualcomm sticht vor allem Google heraus, das dem langjährigen Partner bereits die Android-Lizenz entzogen hat. (red, 28.5.2019)