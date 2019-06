Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Berufsleben?

Laut einer britischen Umfrage hat die Zufriedenheit mit dem Job einen Tiefststand erreicht.

In den vergangenen drei Jahren ist die Zufriedenheit am Arbeitsplatz um 20 Prozent gesunken. Die Hälfte der Angestellten ist bereits beim Aufstehen unmotiviert, wie eine Umfrage des Personaldienstleisters Personal Group für Großbritannien zeigt. Nur 41 Prozent der Angestellten sehen in ihrer Arbeit einen Sinn. Zum Vergleich: 2018 waren es immerhin 43 und 2017 gar 51 Prozent.

Gestiegener Stress oder fehlender Sinn, Digitalisierung mit gleichzeitiger Effizienzsteigerung – die Gründe für die Unzufriedenheit im Job sind vielfältig. 79 Prozent der Befragten können sich im vergangenen Monat an kein Ereignis erinnern, das ihnen ein positiveres Gefühl beim Arbeiten gegeben hätte.

An welches positive Arbeitsereignis der jüngsten Vergangenheit können Sie sich erinnern? Wann sind Sie im Job zufrieden? Was macht Sie im Berufsleben zufrieden? (red)