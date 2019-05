Amnesty fordert Untersuchung des Todes von Demonstranten in Pakistan

Drei Menschen bei Zusammenstößen mit Militär getötet

Islamabad – Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat eine Untersuchung des Todes dreier Menschen nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und dem Militär in Pakistan gefordert. Sollte es zutreffen, dass die Armee die Demonstranten durch scharfe Munition getötet habe, wäre dies ein "schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht", teilte die Organisation am Montag (Ortszeit) mit.

Während einer Demonstration einer Aktivistengruppe, die sich für die Rechte von Paschtunen einsetzt, war es am Sonntag an einem Kontrollpunkt in Boya in der Region Nord-Waziristan zu Zusammenstößen gekommen. Die pakistanische Regierung müsse sofort eine unabhängige Untersuchung einleiten, forderte Amnesty International.

Kontrollpunkt

Das Militär erklärte, die Aktivisten hätten den Kontrollpunkt angegriffen. Vertreter der Demonstranten sagten jedoch, die Sicherheitskräfte direkt in die Gruppe geschossen, als diese den Kontrollpunkt passiert habe.

In den vergangenen Monaten sind die Spannungen zwischen den Aktivisten und dem Militär gewachsen. Die Aktivisten werfen der Armee Übergriffe auf Paschtunen vor.

Paschtunen machen etwa 15 Prozent der pakistanischen Bevölkerung aus. Die Mehrheit lebt im Nordwesten des Landes und in der südlichen Hafenstadt Karachi. (APA, 28.5.2019)