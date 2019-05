Ein Toter bei israelischem Angriff in Syrien

Israel spricht von Reaktion auf Beschuss

Jerusalem/Damaskus – Bei einem israelischen Angriff im Süden Syriens ist nach offiziellen Angaben ein Kämpfer der syrischen Regierungstruppen getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Montagabend. Israel habe eine Stellung in der Nähe des Ortes Kunaitra angegriffen. Die israelische Armee reagierte damit nach eigenen Angaben auf Beschuss aus Syrien.

Ein israelischer Militärsprecher teilte mit, die Armee habe eine Stellung der syrischen Luftabwehr angegriffen. Ein israelisches Kampfflugzeug sei zuvor über dem Norden des Landes von Syrien aus beschossen worden. Das Geschoß sei noch auf syrischem Gebiet eingeschlagen, der Routineflug wie geplant beendet worden.

Israel greift im benachbarten Bürgerkriegsland regelmäßig Ziele an. Sie richten sich vor allem gegen Stellungen von Truppen, die mit dem Iran verbunden sind. Teheran ist im syrischen Bürgerkrieg ein wichtiger Verbündeter der Anhänger von Präsident Bashar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien weiter ausdehnt. (APA, 27.5.2019)