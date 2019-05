Hunderte Kinder in Pakistan mit HIV infiziert – internationale Hilfe kommt

Behörden vermuten Weiterverbreitung durch verunreinigte Spritzen und Skalpelle

Islamabad – Im Süden Pakistans, in der Provinz Sindh, geht die Angst um. Menschen drängen sich vor Gesundheitseinrichtungen, mit den Kindern im Schlepptau. Sie wollen wissen: Hat es sie auch erwischt? Wurden sie mit dem Aidsvirus infiziert? Die Sorge ist berechtigt, denn in der Umgebung der Stadt Rato Dero wurden in den vergangenen Wochen fast 800 HIV-Infektionen registriert, wie Behördenvertreter am Montag bestätigten. Die meisten davon betreffen Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren.

Begonnen hat es im März, als bei mehreren Kindern eine HIV-Infektion entdeckt wurde. Im April schließlich beschlossen die Behörden, sämtliche Bewohner in der Region auf das Virus zu testen. Und die Untersuchungen gehen weiter, weiterhin werden täglich bis zu 2000 Menschen auf HIV getestet.

Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass das Virus über wiederverwendete verunreinigte Spritzen und Skalpelle weiterverbreitet wurde. Im südasiatischen Land lehnt die Bevölkerung Tabletten bei gesundheitlichen Beschwerden ab, sie fordert stattdessen Spritzen oder Infusionen zur Behandlung.

Sparen bei Spritzen

Diese werden vor allem auf dem Land von unqualifizierten Heilern verabreicht, die, so vermuten Experten, mit der korrekten Verwendung medizinischer Gerätschaften nicht vertraut sind. Oder aber sie benutzen bewusst dieselbe Spritze für mehrere Patienten, um Geld zu sparen.

Besonders ins Visier nehmen die Behörden einen Kinderarzt, der selbst HIV-positiv ist. Sie gehen davon aus, dass er Spritzen mehrfach verwendet hat. Er selbst bestreitet, das Virus wissentlich weiterverbreitet zu haben. Er sitzt derzeit in Rato Dero in Haft.

Hilfe aus dem Ausland

Mittlerweile hat Pakistan um internationale Unterstützung gebeten. Ein gemeinsames Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC wird in den nächsten Tagen in Pakistan eintreffen.

Lange war HIV kein Problem in Pakistan. Doch inzwischen verbreitet sich das Virus rasant. 2017 wurden landesweit 20.000 neue Infektionen registriert, damit hat Pakistan laut Uno die zweitgrößte Zuwachsrate in Asien. (ksh, AFP, 28.5.2019)