Peter Klien bei "Willkommen Österreich", Waldmenschen: TV-Tipps für Dienstag

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf um eine saubere Lagune – Spanische Küstenbewohner gegen die Agrarindustrie Das Mar Menor in Spanien ist Europas größte Salzwasserlagune, und sie ist durch industrielle Landwirtschaft in ihrer Existenz bedroht. Die Küstenbewohner und Fischer ziehen gegen die Agrarlobby zu Felde. Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der Bach – Naturjuwel vor der Haustür In unverbauten Gebieten tummeln sich die winzige Quellschnecke, die gefräßige Groppe und der sensible Steinkrebs.

Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Sängerin, Schauspielerin und Schriftstellerin Erika Pluhar, Kolumnistin und Schrift stellerin Doris Knecht und die beiden ORF-Korrespondenten Ernst Gelegs und Christian Wehrschütz. Bis 21.05, ORF 3

20.15 UNENDLICHE WEITEN

Per Anhalter durch die Galaxis (The Hitch hiker’s Guide to the Galaxy, UK 2005, Garth Jennings) Bereits auf dem Reiseführer steht in großen Lettern "Keine Panik". Das muss man auch den Fans von Douglas Adams Romanvorlage mitgeben. Der Regisseur nahm sich gegenüber dem Buch doch die eine oder andere künstlerische Freiheit heraus, was dem Film aber durchaus guttut. Bis 22.20, Kabel eins

20.15 THEMENABEND

Anderswo in Europa: Blut und Boden. Nazi -Wissenschaft Die NS-Organisation und sogenannte Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe legitimierte mit unerbittlicher Härte die Rassenhygiene, die Germanisierung der Gebiete und die ideologische Herrschaft des national sozialistischen Regimes. 21.55 Fritz Bauer, ein Porträt des Generalstaatsanwalts und Nazijägers. 22.55 Zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten. Erinnerung an Drei Tage im Juni 1944. Bis 23.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: Der Mann der Stunde – Alexander Van der Bellen / Spionage oder Journalismus? Die Hintermänner von Ibiza-Gate. / Klimakinder – rettet uns die Jugend vor der Klima katastrophe. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann/Grissemann sind Sängerin Sarah Connor und Basketballer Jakob Pöltl. Außerdem berichtet Chefreporter Peter Klien von den Europawahlen.

Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Weltuntergang – Wie Kiribati im Meer versinkt Zwei Reportagen anlässlich des R20 Austrian World Summit: Wenn der weltweite Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der Klimaerwärmung weiterhin andauert, wird der Inselstaat Kiribati im Zentralpazifik zwischen 2060 und 2070 im Meer versinken. 23.30 Die Waldmenschen Die Guaraní, Brasiliens größte indigene Volksgruppe, ringen verzweifelt um den Grund und Boden ihrer Ahnen. Bis 0.05, ORF 2