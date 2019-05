Burgenland: Eine Panoramarunde bei Bad Tatzmannsdorf

Rund ums südburgenländische Heilwasser führt diese Wanderung

Bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts haben die Ungarn auf dem Gebiet des heutigen Bad Tatzmannsdorf ein großzügiges Heilbad errichtet, das neben Thermalwasser auch kohlensäurehaltiges Wasser nutzte. Nach einer Legende soll ein Arzt aus Oberwart in den Mooren eine Heilquelle entdeckt und Kranke aus der Umgebung geheilt haben. Es ist angeblich derselbe Ort, wo Tarcsafürdő, so heißt die Gemeinde auf Ungarisch, gegründet wurde. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde der deutschsprachige Teil Westungarns Österreich zugesprochen, 1921 kam das Burgenland dann zu Österreich.

Vom Bad Tatzmannsdorfer Joseph-Haydn-Platz aus spazieren wir am Tourismusbüro vorbei, nehmen die Glockenstraße aufwärts und dann den Lärchenweg. Der Weg führt zunächst durch einen Wald bis zur Bundesstraße. Diese queren wir und gehen bei der nächsten Abzweigung in Richtung Golfplatz. Die Route nach Drumling führt abwechselnd durch Wald und über Wiesen.

Den Poetenhügel abwärts

Im Ort gehen wir links und folgen einem kleinen Bach leicht aufwärts. Nach der Brücke beginnt der Aufstieg auf den Mitterriegel. Schnurgerade geht es jetzt entlang des Weges. Wir ignorieren die erste Kreuzung (Abkürzung nach Bad Tatzmannsdorf), nehmen die nächste Abzweigung in Richtung Neustift und queren eine Zufahrtsstraße. Danach geradeaus weiter bis zur Hauptstraße und links in den Ort wandern. Hier nehmen wir die Straße nach links in Richtung Sulzriegel. Bei der nächsten Querstraße wieder links in den kleinen Ort, in dem es einen alten Ziehbrunnen und einen alten Glockenturm zu sehen gibt.

In der Ortsmitte von Sulzriegel biegen wir nach rechts ab und gehen entlang einer Mauer weiter. Wir kommen zu einem Löschteich und wandern den sogenannten Poetenhügel abwärts. Bei der Hauptstraße nach links und durch den Kurpark zurück zur Bushaltestelle in Bad Tatzmannsdorf. (Birgit Eder, 30.5.2019)

