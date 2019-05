"Herz über Kopf": RTL dreht neue "Crimenovela" über eine alleinerziehende Mutter

Ab Herbst montags bis freitags um 17 Uhr

Köln – RTL plant eine neue Serie über eine alleinerziehende Mutter, deren Mann spurlos verschwunden ist. Es soll eine auf 180 Folgen angelegte "Crimenovela" werden, eine Telenovela mit Schwerpunkt Crime also. Gezeigt wird "Herz über Kopf" ab dem Herbst montags bis freitags um 17 Uhr, wie der Privatsender am Montag in Köln mitteilte, wo die Dreharbeiten am gleichen Tag begonnen haben.

Die Hauptrollen übernehmen TV-Neuentdeckung Mandy Neidig sowie Felix Maximilian ("Beck is back!"), Daniel Sellier ("Verbotene Liebe") und Sarah Mangione ("Unter uns"). Regie führt unter anderen Klaus Witting.

Neidig spielt in "Herz über Kopf" die alleinerziehende Mutter Kathi. Ihr seit zwei Jahren verschwundener Mann Manuel (Sellier) hat sie mit den Kindern und einem Berg Schulden allein gelassen. Als Kathi mit ihren Kindern in einen schweren Unfall verwickelt wird, rettet ein fremder Mann (Maximilian) ihnen das Leben. Kathi ist sofort fasziniert von ihm. Sie ahnt allerdings auch nicht, dass die Rettung gar kein Zufall war. (APA, 27.5.2019)