Neue Alben von Earth, Flying Lotus und Joan As Police woman

Dröhnen, Jazziger Hip-Hop und die nonchalante Kunst der immer noch zu entdeckenden Joan Wasser

Earth – Full Upon Her Burning Lips

Seit 30 Jahren reduziert Dylan Carlson mit seiner Band Earth Rockmusik auf dröhnende Einzelmotive. Die nach der Keimzelle von Black Sabbath benannte US-Band aus Olympia, Washington, erschafft daraus ein verloren klingendes Soundsetting, das mit jedem dahergelaufenen Weltuntergang bestens harmoniert. Full Upon Her Burning Lips ist das neunte Album. Carson spielt darauf ungewöhnlich konventionell, lässt sich also zu mehr als einem Riff pro Minute hinreißen, ohne Drone- und Gothic-Auflagen nachhaltig zu verletzen. Über eine Stunde ringt er mit seinen Dämonen, ein Exorzismus ohne Erlösung.

sargent house Earth veröffentlichen ihr neuntes Album. Fast schon Pop – für ihre Verhältnisse.

***

Flying Lotus – Flamagra

Der Amerikaner Steven Ellison veröffentlicht als Flying Lotus seit 2006 Fusionen aus Hip-Hop und den Ausläufern des Jazz und Soul. Derart hat er 2008 das bis heute die Messlatte markierende Album Los Angeles veröffentlicht. Das nun erschienene Flamagra offenbart keine wesentliche Neuorientierung seitdem er auf Cosmogramma (201) seiner Jazz-Neigung nachgegeben hat. Über eine Stunde und fast 30 Tracks lang düdelt und zischelt er mit honorigen Gästen wie George Clinton und Anderson .Paak_ durch sein persönliches Universum. Teilweise klingt das zwingend, teils zwingend lähmend.

flying lotus Flying Lotus im Verein mit Anderson .Paak.

***

Joan As Police Woman – Joanthology

Eine der immer noch zu entdeckenden Frauen aus der Schnittmenge intelligenter Pop und Soul ist Joan Wasser, die als Joan As Police Woman seit 13 Jahren wunderbare Alben veröffentlicht. Auf Joanthology blickt diese coole Diva aus der Halbwelt von Glamour und Herzschmerz auf ihre Solokarriere zurück. Joanthology bietet über drei CDs viel Unveröffentlichtes. Von getragenen Balladen bis zu hüpfenden Songs, lasziven Coverversionen – Kiss, Prince –, Studio- und Live-Material. Egal wie sie entstanden sind, allen Aufnahmen verleiht sie eine Erhabenheit, die in tiefer Emotionalität wurzelt.

joan as police woman Deep Soul mit der wunderbaren Joan Wasser alias Joan As Police Woman.

(Karl Fluch, 28.5.2019)