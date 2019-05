DAB+: Am Dienstag startet der bundesweite Sendebetrieb für Digitalradio

Start in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich – Im Frühjahr 2020 soll dann der Westen Österreichs folgen

Wien – Am Dienstag, 28. Mai, startet der bundesweite Sendebetrieb für Digitalradio (DAB+). "Der Radiomarkt in Österreich ist damit so vielfältig wie noch nie", sagt Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender. "Denn ab morgen können die Österreicherinnen und Österreicher zwischen noch mehr Sendern wählen als bisher." Der Standard DAB+ verspricht besseren Klang und einige Spielereien, vor allem aber eine größere Senderauswahl. ORF-Radios und Kronehit sind wie berichtet nicht an Bord.

Ab Dienstag ist DAB+ in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich empfangbar. Im Frühjahr 2020 soll dann der Westen Österreichs folgen, im September 2020 Kärnten. Die Netzabdeckung soll dann bei 83 Prozent liegen.

Neben Klassik Radio, Radio Energy und Radio 88.6, die bereits jetzt lokal analog-terrestrisch zu hören sind, werden zunächst Rock Antenne, Radio Maxima, Technikum One, Arabella Plus, Radio Maria und ERF Plus auf DAB+ national on air gehen. Weitere Radioangebote sollen folgen. Für den Empfang des digitalen Signals sind entsprechende Radiogeräte nötig. (red, 27.5.2019)