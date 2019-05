Wie hat sich Ihr Wahlverhalten über die Jahre verändert?

Die unter 30-Jährigen und die über 60-Jährigen wählten bei der EU-Wahl sehr unterschiedlich. Woran liegt das? Und welche Parteien haben Sie schon über die Jahre gewählt?

Die Europawahl ist geschlagen. Als klarer Wahlgewinner ging in Österreich die ÖVP hervor, gefolgt von SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos. Betrachtet man aber das Wahlergebnis der unter 30-Jährigen, zeigt sich deutlich, dass junge Menschen politisch anders ticken. Hier haben die Grünen die Nase vorne, dann folgen die SPÖ, die FPÖ und erst an vierter Stelle die ÖVP. Die Neos schneiden in der jungen Altersgruppe auch deutlich besser ab als bei älteren Wählern.

User "sesabo" interpretiert das Ergebnis folgendermaßen:

Die ÖVP ist die neue Pensionistenpartei, interpretiert Poster "MIFID II ist viel zu wenig" das Ergebnis:

"Ausgeflippter Lodenfreak" glaubt, dass sich das Wahlverhalten mit dem Alter einfach ändert:

Hat sich Ihr Wahlverhalten verändert?

Warum wählen junge Menschen ganz anders als Pensionisten? Wie schaut das in Ihrer Familie aus? Wählen Sie immer gleich, oder veränderte sich Ihr Wahlverhalten über die Jahre? Und warum sind jungen Menschen andere Punkte in der Politik wichtig als älteren? (wohl, 27.5.2019)