Vengaboys treten am Donnerstag vor dem Bundeskanzleramt auf

Die Band wird im Rahmen der Donnerstagsdemo ihren Hit "We're Going to Ibiza!" zum Besten geben

Wien – Seit dem Antritt der türkis-blauen Regierung finden in Wien die Donnerstagsdemos statt. Für die kommende Ausgabe haben sich nun spezielle Gäste angekündigt: Das Management der Vengaboys gab bekannt, dass die Band einer Einladung aus Wien nachkommen und bei der Demonstration am Ballhausplatz direkt vor dem Bundeskanzleramt auftreten wird, berichtet FM4.

Die Vengaboys werden ihren Hit "We're Going to Ibiza!" performen, der im Zuge der Regierungskrise zum Soundtrack der Protestbewegung wurde und sogar auf Platz eins der iTunes-Single-Charts in Österreich kletterte.

"Sie hätten auch jeden Bob-Dylan-Song nehmen können. Dies beweist nicht nur, dass die Österreicher*innen einen fantastischen Musikgeschmack haben. Es zeigt auch, gerade wenn man die Schwere dieses Skandals betrachtet, dass die Österreicher*innen einen fantastischen Sinn für Humor haben!", zitiert FM4 Captain Kim von den Vengaboys. (red, 27.5.2019)