"Simpsons"-Produzenten auf der E3 – kommt ein neues Game?

Panel findet am 11. Juni statt – bislang 27 "Simpsons"-Spiele veröffentlicht

Die Autoren und Produzenten der Erfolgsserie Die Simpsons werden bei der E3 zu Gast sein. Am 11. Juni findet ein Panel im E3-Coliseum statt. Was die Serienmacher konkret auf der Gaming-Messe machen, bleibt offen. Möglicherweise wird das Panel für die Vorstellung eines neuen Simpsons-Games verwendet.

Zuletzt 2012 ein "Simpsons"-Game veröffentlicht

Zuletzt wurde im Jahr 2012 ein Spiel namens Tapped Out mit den Figuren aus Springfield veröffentlicht. Zu den erfolgreichsten Simpsons-Games zählen Hit & Run, Virtual Springfield und Road Rage. 27 Spiele mit Homer, Bart & Co wurden bereits veröffentlicht. Das erste Game erschien im Februar 1991, konkret Bart vs. the Space Mutants. (red, 27.5.2019)