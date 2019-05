Erneut Porträts Holocaust-Überlebender in Wien beschädigt

Die Porträts von Überlebenden, die an der Ringstraße ausgestellt sind, wurden bereits zum dritten Mal zerstört

Wien – Die Porträtbilder zur Erinnerung an die Opfer der NS-Gräuel an der Wiener Ringstraße sind erneut beschädigt worden. In der Nacht auf Montag wurden mehrere Fotos von Überlebenden der NS-Verfolgung zerschnitten. Der Fotograf der Ausstellung "Gegen das Vergessen" zeigte sich in einem Facebook-Posting erschüttert.

"Ich bin einfach nur sprachlos, schon wieder gab es einen Anschlag auf meine Bilder. Österreich, was ist los mit dir? Weder die Polizei noch das österreichische Innenministerium sind in der Lage, Schutz zu leisten", schrieb der deutsch-italienische Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano auf Facebook.

Die Porträts wurden bereits zum dritten Mal zerstört. Erst vergangene Woche wurden Teile der Ausstellung mit Hakenkreuzen beschmiert, nachdem schon einige Tage nach der Ausstellungseröffnung mehrere Porträts mit Messern beschädigt worden waren. (APA, 27.5.2019)