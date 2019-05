Italiens Wahlsieger Salvini ruft rechte Renaissance in Europa aus

Europaweit gab es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als zuvor. Europas Sozialdemokraten und Konservative verpassen die Mehrheit, die sie bisher im Parlament hielten, klar

Die Galionsfigur der Rechten in Europa hat alle Hoffnungen erfüllt: Italiens Innenminister Matteo Salvini fuhr bei der EU-Wahl am Sonntag einen rauschenden Sieg ein. Die rechtspopulistische Lega erreichte nach fast kompletter Stimmenzählung 34,9 Prozent. Damit verdoppelte die Lega ihre Stimmen gegenüber den Parlamentswahlen im März 2018. Bei den EU-Wahlen 2014 hatte die Lega lediglich sechs Prozent der Stimmen erhalten.

Salvini begrüßte – wenig überraschend – das Wahlergebnis: "Heute ist ein neues Europa entstanden, wir werden eine neue europäische Renaissance erleben, die auf Beschäftigung, Rechten und Sicherheit basiert", meinte Salvini in Anspielung auf den Erfolg von Marine Le Pens "Rassemblement National" (RN) in Frankreich und von Nigel Farages Brexit-Party in Großbritannien. Er berichtete, dass er mit Le Pen und mit Ungarns Premier Viktor Orbán telefoniert habe. "Mit ihnen will ich ein neues Europa aufbauen", sagte Salvini bei einer Pressekonferenz in Mailand in der Nacht auf Montag.

Der sozialdemokratische PD (Partito Democratico), der bei den Parlamentswahlen 2018 eine schwere Niederlage erlitten hatte und auf 18 Prozent gestürzt war, schafft es mit 22,2 Prozent auf Platz zwei. Bei den EU-Wahlen 2014 hatten die Sozialdemokraten ein Rekordhoch von 40 Prozent erreicht. Die Fünf Sterne-Bewegung, stärkste Einzelpartei im Parlament im Rom, muss sich mit 16,9 Prozent und dem dritten Platz begnügen.

Die oppositionelle rechtskonservative Forza Italia um Expremier Silvio Berlusconi erreichte 8,7 Prozent der Stimmen. Die postfaschistische Gruppierung "Fratelli d ´Italia" (Brüder Italiens) schaffte es auf 6,4 Prozent.

Verluste für EVP und S&D

Und auch in vielen anderen der insgesamt 28 EU-Mitgliedsstaaten zeichneten sich Verschiebungen ab. Eigentlich sollten nur 705 Mandate vergeben werden – da Großbritannien als 28. Mitgliedstaat aber doch noch an der Wahl teilnahm, ging es erneut um 751 Sitze. Nur in Nordirland wird erst am Montag ausgezählt.

Mehr als 50 Sitze sollen für eine große Koalition auf EU-Ebene fehlen. Die Liberalen und Grünen gewinnen deutlich. Die ENF käme auf Basis ihrer aktuellen Mitglieder zwar nur auf 57 Sitze. Mit den neuen Parteien, die sich der Allianz unter dem Italien siegreichen Matteo Salvini angeschlossen haben, ergäbe sich aber ein wesentlich deutlicheres Plus.

In Deutschland musste die große Koalition aus CDU/CSU (28,1 Prozent) und SPD (15,5) starke Verluste hinnehmen. Klarer Wahlsieger wurden die Grünen, sie verdoppelten ihre Stimmen auf 20,8 Prozent und werden zweitstärkste Kraft. In Frankreich hat sich Marine Le Pens Rassemblement National im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Emmanuel Macrons La République en Marche durchgesetzt. Die Nationalisten und EU-Skeptiker erreichten 23,3 Prozent und liegen knapp einen Prozentpunkt vorne. Die Grünen liegen überraschend bei 12,5 Prozent.

Farage siegt in Großbritannien

Die Brexit-Partei ist bei der Europawahl in Großbritannien ersten Ergebnissen zufolge als deutlicher Sieger hervorgegangen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke, erhielt die EU-kritische Partei von Nigel Farage 31 Prozent der Stimmen. "Es schaut nach einem großen Sieg für die Brexit Party aus", sagte Farage. Seine Partei ist künftig die größte Einzelpartei im Europäischen Parlament.

Als zweitstärkste Kraft könnten sich die proeuropäischen Liberaldemokraten erweisen. Sie kamen demnach auf 20,5 Prozent. Die Konservativen der scheidenden Premierministerin Theresa May wurden wie erwartet empfindlich abgestraft. Sie landeten mit gerade einmal gut neun Prozent der Stimmen auf Platz fünf. Auch Labour schnitt deutlich schlechter ab als 2014 an dritter Stelle mit 14 Prozent der Stimmen. Erstaunlich stark war das Ergebnis der Grünen mit gut 12,2 Prozent. Mit einem Endergebnis wurde erst im Laufe des Montags gerechnet.

Absolute für Orbán

In Ungarn dürfte die regierende Fidesz von Premier Viktor Orbán 52 Prozent der Stimmen erzielt haben. Die extrem rechte Jobbik wird vermutlich bei neun Prozent liegen.

In Griechenland kam es zu einer deutlichen Wahlschlappe für den regierenden Alexis Tsipras, in deren Folge er zugleich nationale vorgezogene Neuwahlen für den Juni ankündigte. Seine Syriza-Partei erzielte nur 23,9 Prozent und lag damit fast zehn Prozentpunkte hinter den Konservativen.

In Irland konnte die liberalkonservative Regierungspartei Fine Gael von Premier Leo Varadkar mit 29 Prozent einen deutlichen Sieg einfahren. Jeweils rund 15 Prozent teilen sich Fianna Fail und relativ überraschend auch die Grünen.

PiS siegt in Polen

In Polen ist die rechtsnationalistische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgegangen. Wie die Behörden in Warschau am Montagmorgen nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen mitteilten, bekam die Partei von Jarosław Kaczyński 46 Prozent der Stimmen. Nachwahlbefragungen hatten sie noch bei gut 42 Prozent gesehen.

Das pro-europäische Bündnis aus mehreren Oppositionsparteien kam den Teilergebnissen zufolge auf fast 38 Prozent. Die neu gegründete progressive Frühlingspartei bekam demnach sechs Prozent der Stimmen.

Ein Bündnis aus mehreren rechtsextremen Parteien scheiterte mit 4,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Nachwahlbefragungen des Instituts Ipsos hatten die Rechtsextremen noch bei gut sechs Prozent und damit über der Sperrklausel gesehen. Die Wahlbeteiligung lag den Teilergebnissen zufolge bei 45,4 Prozent.

Polen liegt seit Jahren mit der EU im Clinch. Die EU-Kommission geht seit 2016 wegen mehrerer Justizreformen gegen Polen vor. Sie wirft der nationalkonservativen Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden und die Gewaltenteilung zu untergraben. Inzwischen laufen drei Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land.

Denkzettel für etablierte Parteien in der Slowakei

In der Slowakei haben sich die Europawahlen zu einem Denkzettel etablierter Parteien entwickelt. Die Sozialdemokraten kamen mit 15,7 Prozent der Stimmen lediglich auf Platz zwei. Der Sieg ging mit über 20 Prozent und 4 Mandaten überraschend klar an das Bündnis von zwei jungen, liberalen und eindeutig proeuropäischen Parteien, der Progressiven Slowakei (PS) und Spolu (Gemeinsam), die erst vor rund zwei Jahren gegründet wurden und noch nicht im nationalen Parlament vertreten sind.

In Malta haben die Sozialdemokraten mit 55,9 Prozent der Stimmen hingegen klar gewonnen. In Lettland hat die Regierungspartei "Einigkeit" die EU-Wahl gewonnen. Dennoch fiel sie laut vorläufigem Endergebnis im Vergleich zum Ergebnis vor fünf Jahren von 46 auf 26,24 Prozent und auf zwei Mandate (bisher 4) zurück. Die pro-russische, sozialdemokratische Oppositionspartei "Harmonie" konnte sich demnach mit 17,45 Prozent gegenüber der letzten Europawahl um fünf Prozentpunkte steigern und zwei Mandate erreichen. (red, APA, 27.5.2019)