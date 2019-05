Stück Spielegeschichte stirbt: Telltale-Spiele verschwinden aus dem Netz

GOG muss sämtliche Games von geschlossener Spieleschmiede entfernen – auch von Steam wurden Spiele entfernt

Telltale Games ist seit September 2018 Geschichte. Nun verschwinden auch die Games der US-Spieleschmiede. So hat GOG bekanntgegeben, dass die Spiele von Telltale Games aus dem Sortiment genommen werden müssen. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass aufgrund der Schließung alle verbleibenden Titel von Telltale am 27. Mai 2019 aus unserem Katalog entfernt werden", wurde im offiziellen Forum verlautbart.

Spiele auf GOG nicht mehr verfügbar

Betroffen sind The Wolf Among Us, Marvel's Guardians of the Galaxy, Tales from the Borderlands, Batman und Sam & Max. Die Spiele können ab besagtem Datum nicht mehr bezogen werden. Hat man die Games zuvor gekauft, sind diese aber weiterhin abrufbar. Auf Steam ist Tales of the Borderlands bereits nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wahrscheinlich wandert das Spiel in den Epic Games Store.

Lizenzen von Unterhaltungskonzernen

Das langsame Verschwinden der Spiele von Telltale Games dürfte darauf zurückzuführen sein, dass bei vielen Titeln auf Lizenzen großer Unterhaltungskonzerne zurückgegriffen wurde. Diese haben offenbar kein Interesse mehr daran, die Games weiterhin anzubieten. Kurz nach der Schließung des Studios wurden bereits manche Spiele von Steam entfern.

"Unglaublich schwieriges Jahr"

Telltale Games konnte zahlreiche Hits veröffentlichen, hatte aber mit einer veralteten Engine zu kämpfen. Die Verkaufszahlen einiger Titel blieben ferner unter den Erwartungen. Im September 2018 gab CEO Pete Hawley bekannt, dass der Konzern ein "unglaublich schwieriges Jahr" hinter sich hatte. Der Chef der Spielschmiede wollte allerdings weitermachen. Im Oktober 2018 verließen dann die letzten Mitarbeiter die Firma. (red, 27.5.2019)