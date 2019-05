Fahndung nach Beschmierer des Wiener "Russendenkmals"

Die Polizei hat Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und ersucht um Hinweise

Wien – Zwei Mal wurde das Heldendenkmal der Roten Armee auf dem Wiener Schwarzenbergplatz in den vergangenen Wochen von einem unbekannten Täter beschmiert.

In den Nachtstunden des 25. April wurde das Denkmal inklusive der davor abgelegten Kränze mit schwarzer Lackfarbe beschädigt. Am 8. Mai kam es zu einem neuerlichen Vandalenakt mit roter Farbe. Laut Polizei bestehen "ausreichend Hinweise", dass in beiden Fällen vom selben Täter ausgegangen werden kann.

Die Exekutive sucht nun um sachdienliche Hinweise an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, die auch anonym abgegeben werden können. Es dürfte sich um eine Person handeln, die zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank ist. Die gesuchte Person hat schwarze Haare und war bei der Ausführung der Tat schwarz gekleidet. (red, 27.5.2019)