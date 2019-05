Twitch-User verstecken in "Artifact"-Streams Pornos und Spielfilme

Geflopptes Game feiert auf Streaming-Plattform Wiedergeburt

Valves Artifact ist ein großer Flop. Der Hersteller hatte ambitionierte Pläne mit dem Kartenspiel, letztlich musste man diese aufgrund des geringen Spielerinteresses aber verwerfen. 500 Spieler soll das Game etwa nur mehr im März angezogen haben, auch auf Twitch konnte Artifact keine Zuschauer anziehen. Zumindest auf der Streaming-Plattform hat das Kartenspiel nun aber ein Revival erlebt.

Pornos, YouTube-Videos und Spielfilme

Mehrere tausende Zuseher ziehen Artifact-Streams mittlerweile an – allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Übertragung des Spiels, sondern um anderweitigen Content. Twitch-User haben nämlich das Meme ins Leben gerufen, ganz andere Inhalte in der Artifact-Kategorie zu streamen. So wurden Filme vollständig gezeigt, Pornos gestreamt oder YouTube-Videos in Dauerschleife übertragen.

Aktuell noch Wilder Westen in Kategorie

Twitch hat aktuell noch nichts gegen den Reigen an falschen Artifact-Streams unternommen. Streamer können auf der Plattform deklarieren, welchen Content sie zeigen. Verschiedenste Kategorien und Games stehen hierbei zur Verfügung. Die Übertragung von Pornos und urheberrechtlich geschütztem Material ist freilich untersagt. User werden für derartige Verstöße normalerweise recht schnell gebannt. (red, 27.5.2019)