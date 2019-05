Dopingvorwürfe gegen Hannes Reichelt

Der 38-jährige Skifahrer wurde am Freitag verhört. Im Raum steht die Einnahme verbotener Medikamente

Innsbruck/Wien – Schwere Vorwürfe gegen Hannes Reichelt im Zusammenhang mit dem Dopingskandal bei der nordischen Ski-WM in Seefeld: Im Zuge der seit Monaten laufenden Ermittlungen wurde am Freitag auch der Alpinskifahrer verhört, berichtet die "Kronen Zeitung."

"Gleich in der Früh, um fünf vor sieben, läuteten Ermittler des Bundeskriminalamts an – mich hat fast der Schlag getroffen, als sie mir ihren Ausweis entgegenstreckten", zitiert die "Krone" den 38-Jährigen. Am selben Tag wurden der frühere Langlauftrainer Gerald H. und der Niederösterreicher Emanuel M., zuletzt Servicemann des vierfachen Schweizer Langlauf-Olympiasiegers Dario Cologna und Freund von Dopingsünder Johannes Dürr, verhaftet.

Anwalt vermutet "Racheakt"

Vorgeworfen wird Reichelt offenbar die Einnahme verbotener Medikamente, was dieser bestreitet. Verbindungen zum Dopingring habe Reichelt insofern, als er mit H. in die Schule gegangen sei. Dieser schrieb laut Reichelt seit 2005 seine Trainingspläne. Etwas Illegales zu machen habe er ihm aber nie angeboten.

Reichelts Anwalt geht von einer Intrige aus und vermutet einen "Racheakt". ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher sagte der "Krone", es sei unvorstellbar, dass Reichelt etwas Verbotenes genommen habe. Es gilt die Unschuldsvermutung. (red, 27.5.2019)