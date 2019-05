Stürzte 250 Meter in die Tiefe

Prägraten – Ein 47-jähriger Osttiroler ist am Sonntagnachmittag am Großvenediger tödlich verunglückt. Der Bergwanderer stürzte am Finsterwitzkopf in Prägraten (Bezirk Lienz) rund 250 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Warum der Mann abstürzte, sei bisher noch ungeklärt, teilte die Polizei am Montag mit. (APA, 27.5.2019)