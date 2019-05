Fiat Chrysler schlägt Fusion mit Renault vor

Eine Herstellerallianz mit Renault und dessen japanischen Partnern Nissan und Mitsubishi würde den weltgrößten Autobauer schaffen

Paris/Wien – Der italienische Autobauer Fiat-Chrysler schlägt einen "transformativen Zusammenschluss" mit dem französischen Konkurrenten Renault vor, wie der Konzern am Montag mitteilte. Renault bestätigte die Gespräche. Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten. Die Muttergesellschaft solle an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden.

Offen bleibt, ob laufende Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Sollte Fiat-Chrysler der Herstellerallianz von Renault mit den japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi anschließen, wäre das Bündnis der weltweit mit Abstand größte Autobauer. Bisher ringt es mit dem deutschen Autobauer Volkswagen um diesen Titel.

Der mögliche Zusammenschluss beflügelte den Aktienkurs von Renault. Die in Deutschland notierten Aktien steigen vorbörslich um 9,1 Prozent.

In der Branche wächst der Druck zu Kooperationen und Zusammenschlüssen, um beim Trend zu umweltfreundlicheren Motoren und dem autonomen Fahren besser aufgestellt zu sein. (red, Reuters, APA)